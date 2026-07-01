Alfredo Cospito resta al 41 bis: respinto il ricorso della difesa

Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri due anni il regime di carcere duro. Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell'anarchico, che chiedeva l'annullamento della decisione del ministero. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.