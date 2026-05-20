Caso Cospito, confermata in appello la condanna a Delmastro a otto mesi. "Faremo ricorso in Cassazione"

"È un caso per cui sono disposto ad andare fino in fondo. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Andremo sicuramente in Cassazione. Siamo delusi e stupiti della sentenza di oggi pomeriggio. Alla luce delle parole della procura generale e della ricostruzione non c'era alcun dubbio. Le presunte notizie rivelate non erano segrete". Lo ha detto il difensore di Andrea Delmastro, l'avvocato Andrea Milani.