Delmastro convocato in Commissione Antimafia per il caso Caroccia
Le opposizioni chiedono le dimissioni immediate del sottosegretario alla Giustizia. Da M5s una mozione per la revoca dell'incarico e un'interrogazione urgente ai ministri Nordio e Piantedosi
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Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà ascoltato dalla Commissione Antimafia nei prossimi giorni. La convocazione riguarda la sua partecipazione al capitale de "Le 5 Forchette", società che gestisce un ristorante a Roma e la cui titolare è Miriam Caroccia, figlia 19enne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni nell'ambito di indagini sul clan camorristico dei Senese, attualmente detenuto.
La società e le indagini
La Dda di Roma ha aperto un fascicolo che ipotizza l'intestazione fittizia di beni in capo a Mauro Caroccia e alla figlia Miriam. I due risultano iscritti nel registro degli indagati, a vario titolo, per riciclaggio e intestazione fittizia. L'inchiesta riguarda una galassia di società riconducibili alla famiglia, con l'obiettivo di ricostruire l'origine dei capitali investiti nel settore della ristorazione.
Tra le società oggetto del fascicolo figura anche "Le 5 Forchette", la srl fondata davanti a un notaio di Biella di cui avrebbe fatto parte anche Delmastro.
Le presenze al ristorante
Il sottosegretario sarebbe stato almeno una volta a cena nel locale in presenza di Mauro Caroccia. Una foto risalente a fine gennaio lo ritrarrebbe in quel locale insieme a un sindacalista della polizia penitenziaria. In un'altra occasione sarebbe stato nel ristorante con Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia.
Le reazioni politiche
Le opposizioni chiedono le dimissioni di Delmastro e che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Aula. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere a Meloni la revoca dell'incarico al sottosegretario e un'interrogazione urgente ai ministri Nordio e Piantedosi. Richieste analoghe arrivano da Pd, Avs e + Europa.
Chi è Delmastro e i suoi precedenti
Andrea Delmastro Delle Vedove, 51 anni, è sottosegretario alla Giustizia nel governo Meloni ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Avvocato penalista, ha mosso i primi passi in politica a Biella negli anni Novanta con il Fronte della Gioventù. Non è la prima volta che il suo nome finisce al centro di una polemica giudiziaria. Nel caso che lo ha precedentemente coinvolto, Delmastro era stato condannato in primo grado a otto mesi con pena sospesa per aver divulgato informazioni riservate sulle condizioni di detenzione del militante anarchico Alfredo Cospito, allora sottoposto al regime del 41 bis.
Nel gennaio 2024 aveva fatto discutere anche la sua presenza alla festa di Capodanno nel Biellese, nel corso della quale rimase ferito un uomo per uno sparo proveniente dalla pistola di Emanuele Pozzolo, deputato eletto con Fratelli d'Italia, poi espulso dal partito e condannato per porto abusivo di armi a un anno e tre mesi con sospensione condizionale della pena.