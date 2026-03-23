Delmastro convocato in Commissione Antimafia per il caso Caroccia

Andrea Delmastro Delle Vedove, 51 anni, è sottosegretario alla Giustizia nel governo Meloni ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Avvocato penalista, ha mosso i primi passi in politica a Biella negli anni Novanta con il Fronte della Gioventù. Non è la prima volta che il suo nome finisce al centro di una polemica giudiziaria. Nel caso che lo ha precedentemente coinvolto, Delmastro era stato condannato in primo grado a otto mesi con pena sospesa per aver divulgato informazioni riservate sulle condizioni di detenzione del militante anarchico Alfredo Cospito, allora sottoposto al regime del 41 bis.



Nel gennaio 2024 aveva fatto discutere anche la sua presenza alla festa di Capodanno nel Biellese, nel corso della quale rimase ferito un uomo per uno sparo proveniente dalla pistola di Emanuele Pozzolo, deputato eletto con Fratelli d'Italia, poi espulso dal partito e condannato per porto abusivo di armi a un anno e tre mesi con sospensione condizionale della pena.