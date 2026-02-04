"Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce. Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano". Lo annuncia su Facebook il deputato Emanuele Pozzolo, eletto alla Camera con FdI, gruppo da cui uscì dopo il caso dello sparo di Capodanno durante il veglione in una pro loco del Biellese. Attualmente è nel gruppo misto e ufficialmente è il primo deputato vannacciano.