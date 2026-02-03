Vannacci: "Proseguo la mia strada da solo" | Salvini: Deluso e amareggiato"

"Non sono sorpreso vista la lunga carriera che ha avuto in lega ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria. Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via, ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada". Così l'ex governatore del Veneto Luca Zaia, a margine del Consiglio Regionale Veneto.