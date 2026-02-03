Vannacci: "Proseguo la mia strada da solo" | Salvini: Deluso e amareggiato"
"Da oggi Futuro Nazionale è una realtà", ha detto il Generale
Dopo i rumors è arrivato lo strappo definitivo. Il generale lascia la Lega. "Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale è realtà. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia". Lo scrive sui suoi social Roberto Vannacci pubblicando il simbolo di Futuro nazionale". La replica amareggiata di Salvini: "Deluso, lo avevamo accolto quando aveva tutti contro".
Il manifesto del generale
"Far tornare l'Italia - prosegue Vannacci sul post - un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi futuro nazionale è una realtà".
Il programma: "Virtù, identità, tradizioni, amore"
Remigrazione, tradizioni non negoziabili, difesa dei confini. Poi famiglia, quella creata dall'unione di un uomo e una donna, la difesa sempre legittima. La tutela dell'impresa, della ricchezza, della proprietà, del made in Italy e del merito. L'amore la bandiera e per l'inno. Sono alcuni dei punti elencati da Roberto Vannacci nel 'manifesto' di Futuro Nazionale che accompagna sui social il suo addio alla Lega con cui è stato eletto europarlamentare e di cui ha ricoperto la carica di vicesegretario per un anno. L'ex generale disegna i contorni della "sua" destra, precisando che "non è moderata" ma "vitale". E la parola vitale è acronimo per i concetti di "Virtù, Identità, Tradizioni, Amore, Libertà, Eccellenza ed Entusiasmo".
Salvini: "Deluso da Vannacci"
"Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato", inizia così un lungo post sui social Matteo Salvini. "La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti. Gli abbiamo offerto l'opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l'ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito". Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini in un lungo post sui social dopo l'addio di Vannacci al partito.
Zaia: "Vannacci corpo estraneo"
"Non sono sorpreso vista la lunga carriera che ha avuto in lega ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria. Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via, ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada". Così l'ex governatore del Veneto Luca Zaia, a margine del Consiglio Regionale Veneto.
Vannacci fuori dal gruppo dei patrioti
Roberto Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen. La decisione segue il suo abbandono della Lega, rendendo la sua permanenza incompatibile con la struttura politica del gruppo. Lo fa sapere la delegazione della Lega. Il Gruppo dei Patrioti sottolinea che la Lega resta un partito partner a pieno titolo all'interno della famiglia politica dei Patrioti, a livello europeo e che la cooperazione con la Lega prosegue invariata.