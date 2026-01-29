Attilio Fontana duro su Vannacci: "È un'anomalia nel nostro movimento"

Intanto il vicesegretario rivendica apertamente ambizioni politiche elevate: "Non mi accontento del 2%. Punto in alto, voglio di più. Il sei, il dieci, il qiundici e il venti percento", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Inoltre, l'europarlamentare chiarisce che il nuovo logo, un'ala tricolore su sfondo blu sormontata dalla scritta in bianco "Futuro Nazionale", è "soltanto un simbolo" e nega riferimenti alla fiamma dell'Msi. Quanto ai rapporti interni alla Lega e se il leader del carroccio Salvini ne fosse a conoscenza dice: "Non ho l'abitudine di comunicare a Salvini quante volte mi alleno e cosa mangio, ma ho un rapporto franco, onesto, sincero. Ci vedremo a breve".