Attilio Fontana duro su Vannacci: "È un'anomalia nel nostro movimento"
Il governatore lombardo prende le distanze dal vicesegretario leghista: "Il pluralismo arricchisce, ma così si va fuori dal partito"
© Ansa
"Roberto Vannacci è un'anomalia nel nostro movimento", a dirlo è il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del Salone del mobile, commentando le iniziative del vicesegretario della Lega. Fontana ha precisato che il confronto interno "può essere motivo di arricchimento. Ma creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un'anomalia".
Le ambizioni di Vannacci
Intanto il vicesegretario rivendica apertamente ambizioni politiche elevate: "Non mi accontento del 2%. Punto in alto, voglio di più. Il sei, il dieci, il qiundici e il venti percento", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Inoltre, l'europarlamentare chiarisce che il nuovo logo, un'ala tricolore su sfondo blu sormontata dalla scritta in bianco "Futuro Nazionale", è "soltanto un simbolo" e nega riferimenti alla fiamma dell'Msi. Quanto ai rapporti interni alla Lega e se il leader del carroccio Salvini ne fosse a conoscenza dice: "Non ho l'abitudine di comunicare a Salvini quante volte mi alleno e cosa mangio, ma ho un rapporto franco, onesto, sincero. Ci vedremo a breve".
Salvini: "Con Vannacci incontro già fissato"
Pronto anche il commento di Matteo Salvini che assicura: "Con Vannacci ci vediamo con calma, chiariamo tutto, ma è un problema per i giornalisti non per gli italiani, non per la Lega. Io lo vedo quando devo vederlo, l'incontro è già fissato". Il vicepremier, interrogato a margine della presentazione dei discorsi di Maroni alla Camera, sul logo depositato dice: "Di loghi ce ne sono tanti. Nella Lega c’è spazio per sensibilità diverse da che è mondo e mondo. C’è spazio per la sensibilità di tutti. Abbiamo voglia di costruire, crescere, non di litigare".