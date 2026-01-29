Milano, l'uomo precipitato dal quarto piano di un b&b era un banchiere ucraino

Nato a Pavlohrad, non lontano da Dnipro, e con doppia cittadinanza ucraina e romena, Adarich nel 2006 aveva già raccolto due lauree e si era guadagnato l'ingresso nella classifica dei top 100 manager del Paese. Negli anni ha continuato al sua scalata alla finanza ucraina, arrivando a diventare il presidente dell'UkrSibbank, il quarto istituto più grande di Kiev. Oleksandar Adarich era poi passato per Fidobank ed Eurobank, finendo anche invischiato in un'inchiesta sulla scomparsa di circa 8 milioni di euro svaniti dai conti e in una causa sulla gestione di alcuni affari nel porto di Odessa.