La Lega e gli addii: Vannacci dopo Bossi, Castelli, Tosi...

L’addio del generale Roberto Vannacci rappresenta l’ultimo capitolo di una storia politica attraversata da divisioni e fratture interne. La sua uscita dal Carroccio si inserisce in una tradizione ormai consolidata: quella di un partito che, pur avendo avuto solo tre segretari in oltre quarant’anni (Umberto Bossi, Roberto Maroni e Matteo Salvini), ha conosciuto numerose separazioni, spesso dolorose e quasi mai positive per chi ha scelto di andarsene.



La Lega ha sempre fondato la propria identità su un forte senso di appartenenza e su una leadership riconosciuta. Quando questo dualismo si incrina, lo strappo diventa inevitabile. È accaduto in passato e continua ad accadere oggi, soprattutto in seguito della trasformazione del movimento da forza territorialmente radicata nel Nord a partito nazionale con un'impronta sovranista.