Casapound, la Camera annulla "tutte le conferenze stampa per questione di ordine pubblico"

"Vogliamo presentare una legge, non è una provocazione, siamo liberi cittadini e possiamo entrare", dice Luca Marsella, portavoce di Casapound menter stava cercando di entrare alla Camera. "Se la conferenza stampa è stata annullata è una vergogna. Noi dobbiamo entrare in Parlamento. Siamo di fronte a un atto mafioso, oggi l'antifascismo è mafia". L'ha detto Luca Marsella di Casapound cercando di entrare a via Montecitorio dall'ingresso laterale di via della Missione. Poi, il gruppo di Remigrazione, ha intonato l'inno d'Italia. "L'atto mafioso - dice - è dei parlamentari che hanno occupato".