Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d'Italia: è polemica

Non si è fatta attendere neanche la reazione delle opposizioni. "Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al Duce in una sede di FdI. Per questo chiediamo a Giorgia Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un Paese", hanno scritto in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera dei deputati e al Senato. "Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita. E dovrebbe ricordare ai suoi giovani, di cui va tanto fiera, che la Costituzione su cui ha giurato è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo".