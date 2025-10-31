Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d'Italia: è polemica

L'accaduto è stato ripreso in un video la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Commissariata la sezione parmigiana di Gioventù Nazionale. Il Pd: "Meloni condanni senza esitazione"
© Da video
Un gruppo di giovani ha intonato cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale. L'episodio è stato immortalato in un video divenuto presto virale sul web, scatenando vibranti polemiche. Il filmato è stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I locali si trovano in Borgo del Parmigianino, in pieno centro.
Nel video si sentono alcune persone cantare il motivo "Me ne frego". In particolare, la parte che fa: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il Tricolor. Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man". È poi seguito l'inno "Duce, Duce, Duce".
A stretto giro, il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha annunciato il commissariamento della sezione parmigiana. "In accordo con i vertici nazionali del movimento, si è proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica. Si procederà quanto prima alla nomina di un commissario".
Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Michele Guerra. "I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d'Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da 80 anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso".
Non si è fatta attendere neanche la reazione delle opposizioni. "Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al Duce in una sede di FdI. Per questo chiediamo a Giorgia Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un Paese", hanno scritto in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera dei deputati e al Senato. "Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita. E dovrebbe ricordare ai suoi giovani, di cui va tanto fiera, che la Costituzione su cui ha giurato è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo".