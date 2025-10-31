Logo Tgcom24
Cronaca
RIPRESI IN UN VIDEO

Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d'Italia: è polemica

L'accaduto è stato ripreso in un video la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Commissariata la sezione parmigiana di Gioventù Nazionale. Il Pd: "Meloni condanni senza esitazione"

31 Ott 2025 - 10:57
© Da video

© Da video

Un gruppo di giovani ha intonato cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale. L'episodio è stato immortalato in un video divenuto presto virale sul web, scatenando vibranti polemiche. Il filmato è stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I locali si trovano in Borgo del Parmigianino, in pieno centro.

I cori fascisti cantati nella sede FdI di Parma

 Nel video si sentono alcune persone cantare il motivo "Me ne frego". In particolare, la parte che fa: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il Tricolor. Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man". È poi seguito l'inno "Duce, Duce, Duce".

Commissariata la Gioventù Nazionale Parma

 A stretto giro, il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha annunciato il commissariamento della sezione parmigiana. "In accordo con i vertici nazionali del movimento, si è proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica. Si procederà quanto prima alla nomina di un commissario".

Il commento del sindaco di Parma

 Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Michele Guerra. "I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d'Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da 80 anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso".

Il Pd: "Meloni condanni senza esitazione i cori fascisti"

 Non si è fatta attendere neanche la reazione delle opposizioni. "Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al Duce in una sede di FdI. Per questo chiediamo a Giorgia Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un Paese", hanno scritto in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera dei deputati e al Senato. "Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita. E dovrebbe ricordare ai suoi giovani, di cui va tanto fiera, che la Costituzione su cui ha giurato è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo".

