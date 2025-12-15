A Campobasso risuona "Faccetta nera" sulla pista di pattinaggio: arrivano le scuse ufficiali

Di fronte alle polemiche, sono arrivate le spiegazioni e le scuse. Il gestore privato della pista ha chiarito che la canzone sarebbe partita in modo del tutto involontario, a causa della riproduzione automatica di una playlist di "canzoni italiane" selezionata su una piattaforma di streaming. Nella confusione e nell'affollamento del momento, nessuno si sarebbe accorto immediatamente del contenuto del brano. In un messaggio pubblico, il responsabile ha espresso rammarico per quanto accaduto, assicurando maggiore attenzione e controllo sulle scelte musicali future.