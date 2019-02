"Faccetta nera" a Limone, denunciato per apologia del fascismo il manutentore della pista

"Apologia del fascismo". Per questo reato è stato denunciato dai carabinieri di Limone Piemonte (Cuneo) un 40enne residente a Torino, dipendente della pista di pattinaggio su ghiaccio della località sciistica. Sarebbe stato lui il 22 febbraio a mandare in filodiffusione canti fascisti registrati in video da alcuni turisti che hanno riferito l'accaduto via Facebook. A dare la notizia per primo della vicenda Tgcom24, che aveva interpellato anche il gestore della struttura, dichiaratosi estraneo ai fatti.



Il video esclusivo di Tgcom24