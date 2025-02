Delmastro condannato a 8 mesi: "La Procura voleva assolvermi ma nel collegio giudici di sinistra" | Nuovo scontro con le toghe

"Per aver un giudice terzo non occorre andare a Berlino", aggiunge la giunta dell'Anm, sottolineando che è proprio questo caso giudiziario a evidenziare come non serva separare le carriere dei magistrati. "Per dimostrare l'inutilità della separazione delle carriere, basta osservare la vicenda processuale che si è conclusa con la condanna in primo grado del sottosegretario Delmastro - scrive infatti la giunta -. Alla richiesta di archiviazione del pm un giudice ha ordinato l'imputazione, e alla richiesta di assoluzione di un pm il Tribunale ha pronunciato condanna. Questo dimostra, come l'Anm sostiene da sempre, che il pm può chiedere l'assoluzione, nonostante la sua carriera non sia separata da quella del giudice, e che il giudice non è succube del pm".