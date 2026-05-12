Prato, 23enne accoltellato al cuore mentre difendeva una collega: due fermati, uno è minorenne

Gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno raccolto testimonianze nella zona di piazza Mercatale e acquisito le immagini delle telecamere presenti nel centro cittadino. Le urla e il movimento improvviso in strada avrebbero attirato l'attenzione di residenti e persone che si trovavano ancora nei locali aperti a quell'ora. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell’aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Uno dei due, secondo quanto emerso, sarebbe minorenne e avrebbe circa 16 anni. I testimoni li avrebbero riconosciuti come i responsabili dell'assalto. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire nel dettaglio la dinamica dell'episodio e il ruolo avuto dai due fermati.