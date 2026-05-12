Prato, 23enne accoltellato al cuore mentre difendeva una collega: due fermati, uno è minorenne

A sinistra piazza Mercatale, a Prato, dove c'è stato l'accoltellamento del 23enne © Tgcom
Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di piazza Mercatale, nel centro di Prato, intorno all'1:20 della notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio e stava tornando a casa insieme a una collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla, ne nasce una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e, al suo rifiuto, uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore, facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco.
Fermati due presunti aggressori, uno è minorenne
Gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno raccolto testimonianze nella zona di piazza Mercatale e acquisito le immagini delle telecamere presenti nel centro cittadino. Le urla e il movimento improvviso in strada avrebbero attirato l'attenzione di residenti e persone che si trovavano ancora nei locali aperti a quell'ora. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell’aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Uno dei due, secondo quanto emerso, sarebbe minorenne e avrebbe circa 16 anni. I testimoni li avrebbero riconosciuti come i responsabili dell'assalto. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire nel dettaglio la dinamica dell'episodio e il ruolo avuto dai due fermati.
Il 23enne in prognosi riservata
Si è rivelato determinante l'arrivo dei sanitari del 118, che sono riusciti a rianimarlo prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santo Stefano di Prato. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico necessario per tentare di fermare le gravi emorragie provocate dalla coltellata. Una volta stabilizzato, il 23enne è stato trasferito all'ospedale di Careggi, a Firenze, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. È intubato e la prognosi resta riservata. Le sue condizioni continuano a essere considerate molto gravi.