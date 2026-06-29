Femminicidio nell'imperiese, l'omicida tenta il suicidio in carcere

Olivieri era stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario dalla Procura di Imperia dopo essersi costituito ai carabinieri nel pomeriggio di sabato. Ai militari aveva indicato l'abitazione di Ceriana, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della compagna, confessando di averla soffocata con un cuscino. Le indagini, coordinate dalla Procura di Imperia, sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire ogni aspetto della vicenda. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi, anche in relazione agli accertamenti medico-legali.