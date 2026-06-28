I vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il 118 sono intervenuti intorno a mezzogiorno, dopo la segnalazione dei vicini. La piccola, ritrovata in buone condizioni, è stata subito assistita e riaffidata ai genitori, immediatamente avvisati. Secondo una prima ricostruzione, la sessantenne, non residente a Moglia, era ospite della famiglia ed era stata incaricata dai genitori di occuparsi della bambina durante la loro assenza. La morte sarebbe avvenuta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. A chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno gli ulteriori accertamenti, ma al momento il decesso viene ricondotto a cause naturali.