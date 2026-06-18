Ascoli Piceno, donna trovata morta in casa: salma sotto sequestro

Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento in Viale Marcello Federici ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito che intorno alle 7.15 l'ha trovata esanime all'interno del bagno: sul posto sono giunti sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.