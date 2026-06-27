Imperia, donna strangolata in casa: fermato il compagno

Una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia: la donna sarebbe stata strangolata dal compagno il quale si sarebbe consegnato ai carabinieri, che lo hanno fermato, ed è tuttora in caserma sotto interrogatorio. La donna è stata trovata nel pomeriggio di sabato, ma il femminicidio risalirebbe alla serata di venerdì. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Lari. I due, molto conosciuti nel piccolo paese di Ceriana, sarebbero entrambi di mezza età. Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno. La casa è sotto sequestro.