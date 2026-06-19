Battipaglia (Salerno), uccise la moglie incinta: condannato a 24 anni

La Corte d'assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che a Battipaglia (Salerno), nel settembre del 2023, ha accoltellato e ucciso la moglie 37enne incinta Maria Troisi. Lo riporta Il Mattino, il quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
Sempre stando al quotidiano, "i giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale". Dall'unione tra la vittima e Aiello sono infatti nati due figli, ancora minorenni.
La ricostruzione della procura
Come riporta sempre Il Mattino, che cita la ricostruzione della procura, i due erano in crisi da mesi prima del femminicidio: le discussioni tra i due sarebbero state frequenti perché lui sarebbe stato ossessionato dal fatto che la moglie potesse tradirlo. Secondo quanto raccontato dall'uomo, la moglie aveva anche ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale.