Battipaglia (Salerno), uccise la moglie incinta: condannato a 24 anni

La Corte d'assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che a Battipaglia (Salerno), nel settembre del 2023, ha accoltellato e ucciso la moglie 37enne incinta Maria Troisi. Lo riporta Il Mattino, il quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.