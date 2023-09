Salerno, "lei mi tradiva": parla l'uomo che ha ucciso la moglie a coltellate

La premeditazione

Ad aggravare il quadro, poi, potrebbe esserci anche l'aggravante della premeditazione. Al momento dell'omicidio, infatti, i due figli della coppia non erano in casa. Probabilmente è stato proprio il padre ad accompagnarli dai nonni paterni. Un modo per allontanarli da quella che sarebbe diventata la scena del crimine o è semplicemente una casualità? Gli inquirenti stanno indagando. Ciò che è certo è che tra marito e moglie è scoppiata una lite furiosa nella loro abitazione in frazione Lago prima che lui si scagliasse contro di lei con un colpo alla gola che non le ha lasciato scampo.