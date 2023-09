Salerno, 38enne uccide la moglie a coltellate: fermato

Leggi Anche Cologno Monzese, 23enne uccide la ex a coltellate e si costituisce

A Calvizzano, in provincia di Napoli, due coniugi anziani sono stati trovati morti dai carabinieri. È accaduto in un'abitazione in via Sandro Pertini. I cadaveri dei due presentavano ferite d'arma da fuoco. Indagini e rilievi sono ancora in corso. Gli investigatori non escludono nulla ma prevale l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. La coppia, infatti, soffriva di gravi patologie. L'uomo, 78 anni, aveva un cancro ai polmoni mentre la moglie, 75 anni, era stata colpita da demenza senile.