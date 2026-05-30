Ferrara, donna uccisa con diverse coltellate: fermato il marito

Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno.