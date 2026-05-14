Padova, Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia: ex compagno condannato all'ergastolo

"Il mio assistito non ha mai fatto dichiarazioni auto accusatorie davanti al pubblico ministero e continua a professarsi innocente". A dirlo all'Ansa è il legale Cesare Vanzetti, difensore di Andrea Favero, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova per l'omicidio di Giada Zanola. "La sentenza potremo appellarla una volta che saranno depositate le motivazione della stessa. Il mio assistito - ha aggiunto il legale - è stato riportato in carcere ed ha lo stato d'animo di chi da due anni ormai è in carcere, ora con una sentenza di ergastolo. Dalla lettura del dispositivo si evince che è stata esclusa la premeditazione del delitto, ma che il vincolo affettivo ha comunque pesato come aggravante prevalente sulle attenuanti e che quindi la corte ha deciso per il massimo della pena".