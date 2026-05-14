Padova, Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia: ex compagno condannato all'ergastolo

Giada Zanola e Andrea Favero. L'uomo è in carcere con l'accusa di aver ucciso la compagna e di averla gettata da un cavalcavia dell'A4 © Ansa
È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, provincia di Padova, il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno, per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
Legale di Favero: "Si professa innocente"
"Il mio assistito non ha mai fatto dichiarazioni auto accusatorie davanti al pubblico ministero e continua a professarsi innocente". A dirlo all'Ansa è il legale Cesare Vanzetti, difensore di Andrea Favero, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova per l'omicidio di Giada Zanola. "La sentenza potremo appellarla una volta che saranno depositate le motivazione della stessa. Il mio assistito - ha aggiunto il legale - è stato riportato in carcere ed ha lo stato d'animo di chi da due anni ormai è in carcere, ora con una sentenza di ergastolo. Dalla lettura del dispositivo si evince che è stata esclusa la premeditazione del delitto, ma che il vincolo affettivo ha comunque pesato come aggravante prevalente sulle attenuanti e che quindi la corte ha deciso per il massimo della pena".
Gettata dal cavalcavia
Giada Zanola, originaria di Brescia, viveva a Vigonza con il compagno e con il figlio di tre anni. Pare che il rapporto tra i due fosse in crisi: dovevano sposarsi, ma lei aveva annullato tutto. Inoltre, secondo gli investigatori, la 33enne sarebbe stata anche vittima di episodi di violenza domestica. Il medico legale stabilì che prima di essere lanciata dal cavalcavia sull'asfalto dell'autostrada A4, Giada Zanola era ancora viva, la notte tra 28 e 29 maggio 2024 Favero l'avrebbe prima tramortita e poi gettata oltre la recinzione. Alcune automobili sono riuscite a evitare il corpo, poi la donna è stata travolta mortalmente da un camion.