Lecce, litigio tra padre e figlio finisce a forbiciate: grave 50enne

Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno tre colpi di forbici al culmine di una accesa discussione con il padre 76enne all'interno di un'abitazione a Roca Vecchia, marina di Melendugno (Lecce). L'anziano avrebbe colpito il figlio durante un litigio. La vittima è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Lecce. A chiamare il 118, intorno alle 13, è stata una donna che ha segnalato un'aggressione in atto da parte di un uomo armato. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri che indagano sul ferimento. Il 76enne si trova attualmente in caserma per essere interrogato. I militari stanno ascoltando anche la donna che ha lanciato l'allarme.