Shahadat Hossain, l'uomo in fuga per il delitto di Casalotti è un attivista della comunità bengalese

Dalla strage di venerdì 26 giugno, Hossain è ancora irreperibile. Testimoni lo hanno visto fuggire dall'appartamento subito dopo il massacro. La polizia sospetta che qualcuno nella sua cerchia politica lo stia nascondendo, o lo abbia già aiutato a lasciare l'Italia. Le ipotesi sono due: potrebbe aver raggiunto l'Inghilterra, dove vivono la moglie e la figlia, oppure il Bangladesh, dove risiede gran parte della sua famiglia. Gli investigatori stanno ascoltando chi condivideva con lui la militanza.