È un triplice omicidio nato e concretizzato, nella maniera più cruenta possibile, all'interno della comunità bengalese di Roma. Proprio per questo, fin dalle prime ore di indagini, una delle piste più battute sarebbe quella del movente passionale. Una relazione tra il killer 43enne e la madre 38enne di Amir, oppure qualche sguardo di troppo tra i due. E forse addirittura un'ossessione, sviluppata da Hossein anche di fronte ai continui rifiuti della donna. "La mia famiglia aveva discusso con lui", avrebbe ammesso l'unico superstite. "Mio padre voleva allontanare Shahadat dalla comunità. È stato lui". Quella stessa persona che i vicini di casa spesso hanno visto frequentare casa Uddin.