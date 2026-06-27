Bangkok, arrestato cittadino australiano dopo il ritrovamento del corpo di una 17enne in una valigia
Le accuse potrebbero includere il rapimento di minore, l'omicidio, l'occultamento di un cadavere e il rapimento di minore a fini sessuali
Suvarnabhumi Airport, Thailandia © dal-web
Un uomo di origini australiane di 42 anni è stato recentemente arrestato all'aeroporto di Suvarnabhumi, a Bangkok: è sospettato di aver ucciso una ragazza di 17 anni. Il corpo della giovane è stato ritrovato in una valigia abbandonata vicino a una linea ferroviaria a Pattaya, città sulla costa orientale del Golfo di Thailandia. Secondo quanto scritto dal Bangkok Post, le autorità locali hanno arrestato il sospettato all'aeroporto mentre stava acquistando un biglietto per tornare a Perth, nel suo paese di origine. Gli investigatori starebbero attendendo i risultati dell'autopsia e altre prove relative al caso prima di formulare le accuse, che potrebbero includere quelle di rapimento di minore, omicidio, occultamento di cadavere e il rapimento di minore a fini sessuali.
La ricostruzione
Come riporta il Bangkok Post, la vittima sarebbe stata vista per l'ultima volta in un condominio, mano nella mano con uno straniero alle 3:34 di giovedì mattina (ora locale). I due alloggiavano in una stanza al quindicesimo piano dell'edificio. Circa 18 ore dopo, lo straniero sarebbe stato visto uscire con una valigia nera che avrebbe caricato sul retro di una motocicletta. Da lì avrebbe guidato il veicolo costeggiando in contromano una ferrovia, prima di scomparire dalle telecamere di sorveglianza per circa nove minuti. Dopodiché sarebbe tornato al condominio percorrendo lo stesso tragitto, ma senza la valigia, come fatto sapere da una fonte di polizia.
L'interrogatorio
Successivamente gli investigatori e la polizia scientifica, ricostruendo il percorso del sospettato, avrebbero ritrovato una valigia nera di circa 66 centimetri a circa 4,2 chilometri dall'appartamento. All'interno della valigia avrebbero trovato il corpo nudo e rannicchiato di una donna, coperto da un sottile telo marrone. Fermato all'aeroporto mentre stava cercando di tornare in Australia, il sospettato 42enne è stato trasferito alla stazione di polizia di Pattaya City per essere interrogato. Le indagini sono ancora in corso e se ci saranno prove sufficienti potranno essere formulate le accuse.