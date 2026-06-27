Bangkok, arrestato cittadino australiano dopo il ritrovamento del corpo di una 17enne in una valigia

Successivamente gli investigatori e la polizia scientifica, ricostruendo il percorso del sospettato, avrebbero ritrovato una valigia nera di circa 66 centimetri a circa 4,2 chilometri dall'appartamento. All'interno della valigia avrebbero trovato il corpo nudo e rannicchiato di una donna, coperto da un sottile telo marrone. Fermato all'aeroporto mentre stava cercando di tornare in Australia, il sospettato 42enne è stato trasferito alla stazione di polizia di Pattaya City per essere interrogato. Le indagini sono ancora in corso e se ci saranno prove sufficienti potranno essere formulate le accuse.