Crans-Montana, uno dei giovani milanesi ferito nel rogo di Capodanno lascia l'ospedale
L' annuncio della madre sui social: "Le fiamme hanno lasciato segni profondi sul suo corpo, ma non sono riuscite a spegnere la sua voglia di vivere"
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Dopo sei mesi da quella notte a Crans-Montana che gli ha cambiato la vita per sempre, Kean può finalmente lasciare l'ospedale. Si tratta di uno dei giovani rimasti gravemente feriti nel rogo del bar Le Constellation, la notte di Capodanno, in cui persero la vita 41 ragazzi e ragazze e ne rimasero feriti 116, la maggior parte dei quali giovanissimi. Il ragazzo era ricoverato al Niguarda di Milano, ma adesso può tornare a casa e ricominciare, pian piano, a riprendere la sua routine circondato dall'affetto della famiglia.
Il post social della madre
A darne l'annuncio è stata la madre, sulle sue pagine social: "Finalmente siamo a casa. Dopo mesi che ci sono sembrati infiniti, oggi Kean ha varcato la porta di casa - ha scritto -. Non riesco a descrivere l'emozione di questo momento. Tornare a casa era il sogno che ci ha dato forza ogni giorno, nei momenti più difficili, quando tutto sembrava lontanissimo". Per la donna si tratta di "un nuovo inizio", non di "un traguardo.
"Da oggi inizia un'altra fase del nostro cammino. Kean dovrà continuare ad affrontare controlli, medicazioni, tanta riabilitazione e un importante intervento chirurgico che speriamo possa aiutarlo a recuperare il più possibile la funzionalità della mano. Sarà un percorso lungo, fatto di sacrifici, pazienza e piccoli grandi traguardi. Sappiamo che ci saranno ancora giorni difficili, ma affrontarli da casa, con il calore della famiglia, è una forza che non ha prezzo", ha affermato la mamma del giovane milanese, che quella notte è rimasto ferito insieme ad altri tre compagni di scuola. "Oggi ci concediamo un momento di felicità. Domani torneremo a lottare, un passo alla volta, con la stessa determinazione che Kean ci ha insegnato ogni giorno. Le fiamme hanno lasciato segni profondi sul suo corpo, ma non sono riuscite a spegnere la sua voglia di vivere".
Il commento del giovane
Anche Kean, sulle sue pagine social, ha voluto comunicare la gioia per essere uscito dall'ospedale dopo mesi di sofferenze a causa delle ustioni riportate. "Finalmente dopo quasi sei mesi, sono uscito dall'ospedale - ha scritto -. Ringrazio veramente con tutto me stesso tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo e chi pur non essendo la con me è sempre stato al mio fianco". E poi, un saluto finale: "Ci vediamo fuori!".