"Da oggi inizia un'altra fase del nostro cammino. Kean dovrà continuare ad affrontare controlli, medicazioni, tanta riabilitazione e un importante intervento chirurgico che speriamo possa aiutarlo a recuperare il più possibile la funzionalità della mano. Sarà un percorso lungo, fatto di sacrifici, pazienza e piccoli grandi traguardi. Sappiamo che ci saranno ancora giorni difficili, ma affrontarli da casa, con il calore della famiglia, è una forza che non ha prezzo", ha affermato la mamma del giovane milanese, che quella notte è rimasto ferito insieme ad altri tre compagni di scuola. "Oggi ci concediamo un momento di felicità. Domani torneremo a lottare, un passo alla volta, con la stessa determinazione che Kean ci ha insegnato ogni giorno. Le fiamme hanno lasciato segni profondi sul suo corpo, ma non sono riuscite a spegnere la sua voglia di vivere".