Crans-Montana, una 17enne sopravvissuta non ricorda quasi nulla: "Voglio vedere il video"

Una 17enne sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, Francesca, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado e rotto i legamenti, non ricorda quasi nulla del rogo. Lo ha raccontato a la Repubblica. "Non ho immagini di quello che è successo lì dentro da quando tutto ha iniziato a bruciare. Ho rimosso tutto, mi resta solo qualche flash. Tutto si ferma ai momenti prima, ma non ricordo le fiamme, non i miei amici, non quello che ho detto e che mi è stato raccontato solo dopo da chi, come me, ne è uscito vivo. Ma so cosa ho fatto", ha spiegato la giovane, che ha poi aggiunto di voler vedere il video di quei momenti messo a disposizione dalla procura di Sion. "Ho bisogno di ritrovare la memoria. Non voglio che quei ricordi riaffiorino all'improvviso quando non sono pronta. Mi fanno paura", ha sottolineato la 17enne.