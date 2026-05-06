Crans Montana, "la prima stima di danni all'Italia è di 300mila euro"

Ammonta a 300mila euro la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana dalla strage di Capodanno a Crans-Montana. E' quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile, inviata dall'avvocato Romain Jordan alla procura di Sion. "Si tratta solo di una prima quantificazione, limitata alle spese del Dipartimento della Protezione Civile, che dovrà essere integrata dai costi supplementari sostenuti da altre amministrazioni e dalle Regioni, in particolare le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti", ha precstato il legale incaricato dall'Avvocatura generale.