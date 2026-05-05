Crans-Montana, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia sul video: "8 minuti indispensabili che sconfessano Jessica Moretti"

"Sconfessano in maniera decisiva, senza se e senza ma, le dichiarazioni che erano state rese da Jessica Moretti in sede di interrogatorio. Già in quell'occasione le sue parole ci erano parse non convincenti" ha proseguito. Poi il dettaglio sulle candele: "Quello che si vede dalle immagini è che Jessica stessa ha partecipato fin dall'inizio alla preparazione dello spettacolo. Ha posizionato le bottiglie sul banco, poi sono arrivate le candele e lei ha acceso la candela della sua bottiglia e ha partecipato allo show. Quello che ci ha davvero stupito e amareggiato da un punto di vista umano è che Jessica, essendosi accorta subito del pericolo delle fiamme, ha pensato immediatamente di scappare. Non ha afferrato nessuno per portarlo via con sé, lei saliva sulle scale e c'era gente che scendeva. Non ha bloccato nessuno" ha concluso l'avvocato Fabrizio Ventimiglia.