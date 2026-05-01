Crans-Montana, Lorenzo lascia il Niguarda. Bertolaso: "È stato un leone"
Restano ricoverati quattro ragazzi feriti nel rogo di Capodanno
© Da Facebook
"Lollo è stato un leone". Con queste parole l'assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le dimissioni dal Niguarda di Milano di Lorenzo, uno dei feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, a cinque mesi esatti dalla tragedia de Le Constellation. "Non è l'ultimo, ancora quattro nostri giovani nel centro ustioni continuano il loro doloroso percorso verso la normalità", ha sottolineato in un post sui social Bertolaso, spiegando però che "Lollo è quello che più ci ha fatto temere che qualcuno dei ragazzi che abbiamo riportato a casa rischiasse di non farcela. Lui è stato un leone e ha saputo superare momenti critici con grande coraggio e determinazione".
"Una notte particolarmente drammatica lo abbiamo dovuto trasferire nel nostro centro specializzato per le complicanze respiratorie al Policlinico dove è rimasto attaccato all'Ecmo per 10 giorni", ha aggiunto. "Il suo percorso di cura proseguirà anche fuori dall'ospedale, ma intanto il suo rientro a casa oggi è una gioia per tutti noi che lo abbiamo seguito e curato come un figlio, è il successo di un gioco di squadra fra le migliori eccellenze della sanità lombarda che hanno dimostrato che solo un sistema coeso e competente può superare ostacoli altrimenti insormontabili".
"Lollo - ha concluso - oggi ritrova il suo mondo, la sua camera, i suoi affetti, il suo computer, i suoi libri, i suoi amici. Noi in lui troviamo la forza per continuare nonostante tutto, perché sono gli occhi pieni di gioia suoi e dei suoi genitori che ci fanno sentire utili per il nostro Paese".