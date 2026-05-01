Crans-Montana, Lorenzo lascia il Niguarda. Bertolaso: "È stato un leone"

"Lollo è stato un leone". Con queste parole l'assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le dimissioni dal Niguarda di Milano di Lorenzo, uno dei feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, a cinque mesi esatti dalla tragedia de Le Constellation. "Non è l'ultimo, ancora quattro nostri giovani nel centro ustioni continuano il loro doloroso percorso verso la normalità", ha sottolineato in un post sui social Bertolaso, spiegando però che "Lollo è quello che più ci ha fatto temere che qualcuno dei ragazzi che abbiamo riportato a casa rischiasse di non farcela. Lui è stato un leone e ha saputo superare momenti critici con grande coraggio e determinazione".