Crans-Montana, il padre di un ragazzo ferito: "Ho chiesto il dettaglio all’ospedale di Sion per la fattura di 68 mila franchi ma non hanno risposto"

Umberto Marucci, il padre di Manfredi, un ragazzo rimasto ferito nel rogo de Le Constellation a Crans-Montana, ha dichiarato a "Quarta Repubblica" di aver chiesto spiegazioni all'ospedale di Sion per la fattura di 68 mila franchi.

"Ben conscio che le fatture non sono a mio carico - ha dichiarato Umberto Marcucci - ho chiesto a questo punto il dettaglio per capire perché a me avete fatturato 68 mila franchi e agli altri ragazzi solo 17 mila, per il momento non ho ricevuto risposta".