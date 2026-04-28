Crans-Montana, il padre di un ragazzo ferito: "Ho chiesto il dettaglio all’ospedale di Sion per la fattura di 68 mila franchi ma non hanno risposto"
Il genitore di Manfredi Marcucci è intervenuto a "Quarta Repubblica" sul conto dall'ospedale svizzero
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Umberto Marucci, il padre di Manfredi, un ragazzo rimasto ferito nel rogo de Le Constellation a Crans-Montana, ha dichiarato a "Quarta Repubblica" di aver chiesto spiegazioni all'ospedale di Sion per la fattura di 68 mila franchi.
"Ben conscio che le fatture non sono a mio carico - ha dichiarato Umberto Marcucci - ho chiesto a questo punto il dettaglio per capire perché a me avete fatturato 68 mila franchi e agli altri ragazzi solo 17 mila, per il momento non ho ricevuto risposta".
"C'è stato il ristoro di 10 mila franchi del cantone vallese - ha spiegato Umberto Marcucci - poi, grazie anche all'intervento dell'ambasciatore Cornado, si stanno smuovendo anche i rimborsi di 50 mila franchi che ha messo a disposizione il governo federale, ma è tutta un'altra questione che non c'entra niente con il conto dell'ospedale".
"Ci dovrebbe essere qualcuno - ha aggiunto l'uomo - nel cantone vallese o nel comune di Crans-Montana alza la mano e dice: 'Se fossi giudicato responsabile me le caricherò io, per cui intanto mettiamole in sospensione' ma da quel punto di vista nessuno si sta muovendo".