Crans-Montana, Coline mostra in pubblico i segni delle ustioni sulle braccia con il compagno calciatore Tahirys Dos Santos

E anche una storia di amore e coraggio visto che lui tornò dentro il bar per salvare la compagna. Rivolgendosi al pubblico, il giovane calciatore è apparso sorridente, nonostante l'emozione palpabile: "Oggi mi sento meglio dopo settimane difficili in ospedale", ha detto, come scrive Rtl, parlando con al fianco Coline in abito nero e braccia scoperte con le cicatrici delle ustioni. Entrambi hanno riportato ustioni sul 30% del corpo. Tahirys Dos Santos fu bruciato alla schiena, al braccio e alla parte posteriore della testa ed è stato sottoposto a un solo intervento chirurgico. La fidanzata, ferita più gravemente, ha subito tre interventi. "Vorrei mandare un messaggio alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale: assicuro loro tutto il mio sostegno", ha aggiunto il terzino sinistro che ha annunciato la firma del suo primo contratto da professionista con l'FC Metz. "Sono felicissimo di aver firmato il mio primo contratto da professionista, è un sogno d'infanzia che si avvera", ha gioito Dos Santo prima di essere calorosamente applaudito dai presenti.