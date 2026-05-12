Emerge la conferma di un quadro allarmante di sottovalutazione delle problematiche di prevenzione e sicurezza, non solo a livello politico, ma anche tecnico". Lo ha dichiarato Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di Sofia Donadio, ferita nel rogo del Constellation. Il legale, dopo aver preso parte oggi a Sion all'interrogatorio di Benjamin Charpiot, ha commentato: "La programmazione dei controlli era fortemente deficitaria e la preparazione tecnica del personale gravemente insufficiente. Abbiamo assistito, sostanzialmente, a un continuo scaricabarile tra gli indagati, politici e tecnici. Soprattutto, è emersa una radicata carenza della cultura della prevenzione e della sicurezza". Charpiot, secondo il legale, avrebbe "ribadito che le istituzioni comunali, ma anche quelle cantonali, erano a conoscenza delle criticità e delle carenze relative allo svolgimento dei compiti demandati ai tecnici comunali in materia di applicazione delle normative antincendio". Una situazione che sarebbe condivisa da diverse amministrazioni svizzere.