Crans-Montana, Jessica Moretti: "Ci avete distrutti con falsità" | La madre di una vittima: "Tu puoi abbracciare i tuoi figli"

"Contro di noi sono state dette solo tante falsità". Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: "Siamo stati distrutti". I coniugi Moretti, titolari del disco-bar "Le Constellation" teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Presenti anche una settantina di avvocati delle parti civili. L'imprenditrice ha assicurato gli inquirenti di essere disponibile a collaborare e di non volersi avvalere della facoltà di non rispondere.