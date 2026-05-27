Crans-Montana, i coniugi Moretti chiamati davanti ai magistrati: saranno uno contro l'altro
Le versioni dei due coniugi, considerate troppo discordanti, saranno testate dai pm in un interrogatorio combinato. L'appuntamento è al 5 giugno
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Compariranno davanti ai magistrati uno accanto all'altro, o meglio uno contro l'altro, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco-bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del "Le Constellation", in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
Cos'è il confronto in contraddittorio
Sono tre i possibili modi con cui i pubblici ministeri possono portare avanti un confronto in contraddittorio, esame pensato appositamente per vagliare l'affidabilità di due testimoni o indagati che forniscono versioni dissonanti dello stesso fatto. Un primo metodo, più classico, è porre le medesime domande alle due persone e confrontare le risposte. Esistono però modalità più intricate, come interrogare un indagato su un tema esaurendolo e poi sentire sullo stesso tema il secondo indagato. Oppure far dialogare e controbattere le persone sotto interrogatorio, conducendo una sorta di ping-pong tra domande e risposte senza un "ritmo" prefissato. Rimane però valida la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, trattandosi di atti ufficiali di indagine a carico delle due persone interrogate.
I 14 indagati e la decisione di sentire i coniugi Moretti
I coniugi Moretti diventerebbero solo gli ultimi di una lunga serie di indagati - in totale 14 - che sono stati e saranno sottoposti a interrogatori. Le persone iscritte nel registro degli indagati sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali gravissime colpose e incendio colposo. Per quanto riguarda i titolari del locale, la convocazione inizialmente era prevista solo per Jacques Moretti. Solo in un secondo momento è stata estesa alla moglie. Verranno sentiti a Sion presso il campus accademico dell'Energypolis.