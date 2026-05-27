I coniugi Moretti diventerebbero solo gli ultimi di una lunga serie di indagati - in totale 14 - che sono stati e saranno sottoposti a interrogatori. Le persone iscritte nel registro degli indagati sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali gravissime colpose e incendio colposo. Per quanto riguarda i titolari del locale, la convocazione inizialmente era prevista solo per Jacques Moretti. Solo in un secondo momento è stata estesa alla moglie. Verranno sentiti a Sion presso il campus accademico dell'Energypolis.