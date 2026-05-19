Crans-Montana: indagato un altro funzionario del Comune

In particolare gli sono state contestate alcune e-mail nelle quali faceva riferimento a controlli eseguiti anche nei locali seminterrati e a richieste documentali a Jessica Moretti, titolare del locale, rimaste prive di riscontro. Malgrado questo l'avvio dell'attività era stata autorizzata. L'interrogatorio si è quindi interrotto e Rey è stato indagato. Si è poi avvalso della facoltà di non rispondere.