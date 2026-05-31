Crans-Montana, "trovato un conto segreto" di Jessica Moretti"

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In attesa del confronto di venerdì tra i coniugi Moretti, i proprietari de Le Constellation indagati per l'incendio di Crans-Montana, sono emersi dei nuovi dettagli che potrebbero portare fondamentali prove per l'accusa. Prima fra tutte, quella della scoperta di un presunto conto segreto senza limiti di spesa intestato a Jessica Moretti, che aumenta l'attenzione degli inquirenti: la coppia francese è infatti già oggetto di accertamenti per un possibile riciclaggio di denaro.
La segnalazione anonima
Secondo il Tages-Anzeiger, citato dal Corriere del Ticino, lo scorso 24 aprile un informatore francese avrebbe scritto alla magistratura di Sion in merito a un presunto "conto segreto" della donna che potrebbe esser stato utilizzato per trasferire soldi all'estero. "Buongiorno, vi scrivo perché ho ricevuto informazioni sul caso Moretti che potrebbero essere di fondamentale importanza", si legge nel testo della mail. "Ho visto oggi una persona di nome *** (il nome censurato è noto al giornale del Cantone di Zurigo, ndr) che ha inviato una carta di credito Revolut a Jessica Moretti a Lens. Numero di carta: ***. Questa carta non ha limiti di spese, motivo per cui potrebbe trattarsi di un caso di riciclaggio di denaro. Ho voluto segnalare la situazione in forma anonima per evitare qualsiasi confronto con la famiglia Moretti".
Dubbi già sollevati a Crans-Montana
L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Mros), gestito da fedpol, aveva già manifestato l'intenzione di approfondire questa pista. Le autorità elvetiche, infatti, avevano già rilevato in un rapporto come Jessica Moretti, ceo di tutti e tre i ristoranti di proprietà della coppia, potrebbe aver trasferito ingenti somme di denaro da un'attività all'altra, creando una rete di debiti reciproci. Ora, la segnalazione anonima sembra confermare i sospetti degli inquirenti.
Il Mros aveva effettuato un'analisi della situazione patrimoniale dei coniugi Jacques e Jessica Moretti poco dopo la tragedia di Capodanno, ricevuta dalla magistratura vallesana verso la fine di febbraio. Si tratta di un documento, quello visionato dal Corriere del Ticino, in cui sono elencati tutti i movimenti di denaro sui conti bancari dei due e i vari intermediari, mettendo in luce come "l'individuo che sembra essere maggiormente implicato" fosse Jacques Moretti.
Cosa contestano gli investigatori
"Cattiva gestione, falsificazione di documenti, frode assicurativa e gravi reati fiscali" sono i problemi principali nell’indagine sul patrimonio dei Moretti che, secondo la polizia federale, "potrebbero costituire reati a monte legati al riciclaggio di denaro includono".
Diversi gli aspetti sotto la lente degli inquirenti, a partire dai "movimenti sui conti bancari" con "caratteristiche insolite, in particolare il loro ripetuto utilizzo quali conti di transito". Questo, per gli investigatori, "rende difficile tracciare i flussi finanziari". La fedpol parla, inoltre, di "transazioni opache relative ad altri rapporti bancari", nonché di "documentazione presentata da Jacques Moretti alle banche", la quale "sembra mostrare irregolarità, inclusi documenti potenzialmente falsificati".
E oltre ai movimenti bancari, a insospettire ci sono anche i "depositi di contanti", segnalati "pur non essendo insoliti" perché "non sono del tutto esenti da sospetti di origine criminale". In primo luogo, per i possibili legami con la mafia corsa: "Se si volesse stabilire un collegamento con la criminalità organizzata corsa, si potrebbe menzionare che, in generale, le organizzazioni criminali corse hanno investito principalmente nel settore dell'intrattenimento (bar, ristoranti, casinò), un settore in cui Jacques Moretti è attivo da anni, sia in Francia che in Svizzera". Ma non solo: sorgono dubbi anche su la possibilità di una "frode assicurativa", in relazione soprattutto ad altri incendi avvenuti nei locali della coppia: al Vieux Chalet (nel 2023) e al bar Le Constellation (nel 2024), lo stesso della strage del primo gennaio in cui sono morti in cui sono morte 41 persone, soprattutto adolescenti, e ne sono rimaste ferite 115. Nel documento si parla ancora di un "probabile reato di ottenimento fraudolento di una falsa dichiarazione relativa al capitale sociale della società LE CONSTEL SARL", di cui i coniugi sono detentori.
Per la polizia federale, inoltre, esisterebbe un "sospetto schema finanziario criminale, paragonabile a uno schema Ponzi, soprattutto considerando che l'impero dei coniugi Moretti in Svizzera si basa esclusivamente sulla concessione di prestiti ottenuti in modo probabilmente illegale". Un impero che, nonostante le diverse ipoteche – come quella che gravava su Le Constellation –, "mostrava un successo commerciale di facciata, fittizio, in particolare con l'esposizione di auto di lusso in leasing a nome della società".