Crans-Montana, "trovato un conto segreto" di Jessica Moretti"

E oltre ai movimenti bancari, a insospettire ci sono anche i "depositi di contanti", segnalati "pur non essendo insoliti" perché "non sono del tutto esenti da sospetti di origine criminale". In primo luogo, per i possibili legami con la mafia corsa: "Se si volesse stabilire un collegamento con la criminalità organizzata corsa, si potrebbe menzionare che, in generale, le organizzazioni criminali corse hanno investito principalmente nel settore dell'intrattenimento (bar, ristoranti, casinò), un settore in cui Jacques Moretti è attivo da anni, sia in Francia che in Svizzera". Ma non solo: sorgono dubbi anche su la possibilità di una "frode assicurativa", in relazione soprattutto ad altri incendi avvenuti nei locali della coppia: al Vieux Chalet (nel 2023) e al bar Le Constellation (nel 2024), lo stesso della strage del primo gennaio in cui sono morti in cui sono morte 41 persone, soprattutto adolescenti, e ne sono rimaste ferite 115. Nel documento si parla ancora di un "probabile reato di ottenimento fraudolento di una falsa dichiarazione relativa al capitale sociale della società LE CONSTEL SARL", di cui i coniugi sono detentori.