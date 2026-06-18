Crans-Montana, dimessa la 15enne Elsa

"Si ricomincia a vivere - ha proseguito il genitore -. Siamo un po' agitati perché chiaramente sarà una vita nuova, ci sarà da appoggiare e seguire Elsa, non avremo più uno staff al nostro fianco che ci aiuterà, saremo noi, poi torneremo qua ogni settimana per i controlli". "Sarà una nuova vita con tanti sogni che non pensavamo neanche di poter avere più: invece probabilmente appena sarà possibile andremo via, la riportiamo a Zurigo perché è lì che hanno iniziato il percorso per salvarla e ogni pezzo di questo percorso, sia a Zurigo che al Cto che qua al Regina, ha avuto un'importanza fondamentale", ha concluso. Nell'incendio, la ragazza aveva riportato ustioni su oltre la metà del corpo.