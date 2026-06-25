Speciale La strage di Crans-Montana
PARLA SOFIA DONADIO

Crans-Montana, il racconto della sopravvissuta italiana: "L'uscita di sicurezza era chiusa da una catena d'acciaio"

"Era simile a quelle per legare le biciclette" ed era fissata "al maniglione", spiega

25 Giu 2026 - 17:11
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 27
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato, a circa sei mesi dal rogo, da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. "Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto", racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di "una catena di acciaio, come quelle per legare le biciclette" che era fissata "al maniglione".

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
crans-montana

Sullo stesso tema