Crans-Montana, il racconto della sopravvissuta italiana: "L'uscita di sicurezza era chiusa da una catena d'acciaio"

Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato, a circa sei mesi dal rogo, da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. "Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto", racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di "una catena di acciaio, come quelle per legare le biciclette" che era fissata "al maniglione".