a ridosso della Città del Vaticano

Triplice omicidio a Roma, uccisi genitori e figlia minorenne

Colpiti a coltellate. Un altro minorenne è rimasto ferito, non è grave

27 Giu 2026 - 00:06
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© Ansa

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Padre, madre e la figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. Un altro minorenne è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale, ma non in pericolo di vita: su di lui sono in corso approfondimenti per stabilire il rapporto di parentela con le vittime, ma al momento non sembrerebbe correlato all'omicidio. Le vittime sono tutte originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica.

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