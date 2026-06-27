Triplice omicidio a Roma, uccisi genitori e figlia minorenne

Padre, madre e la figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. Un altro minorenne è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale, ma non in pericolo di vita: su di lui sono in corso approfondimenti per stabilire il rapporto di parentela con le vittime, ma al momento non sembrerebbe correlato all'omicidio. Le vittime sono tutte originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica.