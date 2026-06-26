Agente morto dopo un inseguimento a Milano, il 26enne arrestato va ai domiciliari | "Non ho visto cadere il poliziotto, chiedo ancora scusa"

Come spiegato dal difensore, il 26enne ha ribadito i contenuti dell'interrogatorio reso davanti alla pm Francesca Crupi nelle indagini della polizia locale. Ha negato che ci sia stato un urto tra il Suv che guidava e la moto dell'agente e ha spiegato di non aver visto Imprezzabile cadere. Ha raccontato di non essersi fermato all'alt, in zona Ponte Lambro, perché aveva della droga con sé, non valutando bene - ha aggiunto il legale - che con "tre grammi di marijuana non sarebbe successo comunque niente". Il 26enne ha inoltre detto che in auto, quella sera, "c'erano altre persone, un amico e altri amici di questo amico" e non ha voluto fare i loro nomi perché, ha sostenuto, "già li ho messi in pericolo con questo gesto e non voglio che vengano coinvolti, anche perché sono io che ho fatto tutto".