Agente morto a Milano: l'inseguimento a 180 Km all'ora | Il conducente del Suv: "Io non l'ho toccato. Non mi sono accorto di nulla"

Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del Suv con alla guida un 27enne albanese - che ha ammesso nel corso dell'interrogatorio di non essersi fermato all'alt delle forze dell'ordine e che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa - sarebbe avvenuto a 180 chilometri all'ora, velocità a cui sarebbe andata la moto del vigile. Secondo quanto emerso non ci sarebbero telecamere nel punto esatto in cui Imprezzabile è caduto, in via Milano a Peschiera Borromeo. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva a sinistra. Le telecamere avrebbero invece ripreso il momento in cui la moto di Imprezzabile ha affiancato in Suv intimandogli l'alt, prima che partisse l'inseguimento, effettuato con "sistemi sonori e lampeggianti".