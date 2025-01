A quel punto, nel servizio tv si sentono, in successione, diverse frasi dei carabinieri. Una prima ("vaff... non è caduto"), pronunciata dopo lo speronamento. Una seconda frase simile, nel corso dell'inseguimento: "Chiudilo, chiudilo... no, mer... non è caduto". Infine la terza frase, alla fine dell'inseguimento, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo e a quel punto i carabinieri avvertono via radio che i due "sono caduti", in via Quaranta. E un loro collega risponde, sempre via radio, "bene". In quel momento però non era ancora chiara la gravità dell'incidente. Trasmesse infine anche le immagini di due militari che, dopo l'incidente, si avvicinano a un giovane che alza le mani in alto. Si tratterebbe del testimone che ha detto di aver ripreso tutto, aggiungendo che i militari dell'Arma gli avrebbero intimato di cancellare il filmato.