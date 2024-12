Morte Ramy, le tappe dell’inseguimento secondo la relazione della polizia

Lungo il tragitto, passando davanti al palazzo di giustizia e svoltando in via San Barnaba, Ramy perde il casco, probabilmente a causa di un dosso. Nonostante ciò, l'inseguimento procede fino al quartiere Corvetto, dove i ragazzi risiedono. Poco prima dell’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, secondo la ricostruzione dei vigili, avviene un lieve contatto tra l’auto della polizia e lo scooter, non classificabile come speronamento né tamponamento.