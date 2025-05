Milano, un 21enne cade mentre fugge in moto dalla polizia e muore | La rabbia dei parenti in ospedale

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, tra la pattuglia che lo seguiva e lo scooter non c'è stato alcun contatto. Una volta perso il controllo del mezzo, il giovane sarebbe finito contro un semaforo rimanendo quindi gravemente ferito. Moto e volante si sarebbero incrociati in viale Ortles intorno alle 03:15, provenendo da direzioni opposte. Lo scooter avrebbe repentinamente svoltato a sinistra, in via Cassano d'Adda, e gli agenti in auto, insospettiti dalla manovra, lo avrebbero seguito in via Cassano d'Adda. Lo scooter si sarebbe quindi allontanato velocemente ma poco dopo, all'incrocio con via Marco D'Agrate, avrebbe sbandato e sarebbe finito contro un semaforo.