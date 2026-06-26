Torino, incidente sul lavoro: operaio muore investito da un veicolo

Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio del 26 giugno a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto sul luogo dell'incidente ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulle cause dell'accaduto sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.