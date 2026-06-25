Reggio Emilia, meccanico muore schiacciato dall'auto che stava riparando

Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. L'allarme, secondo quanto riportato dai giornali locali, è scattato tra le 16 e le 16.30. Sul posto sono giunti ambulanza, automedica, ed elisoccorso oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto liberare l'uomo incastrato prima che i sanitari potessero tentare la rianimazione invano. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'Ausl. La salma di Rioli, dopo l'autorizzazione del magistrato, è stata trasportata nel Comune di residenza della vittima.