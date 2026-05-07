Omicidio Villa Pamphili, processo sospeso per Kaufmann: i giudici dispongono il trasferimento in psichiatria
La Corte d'Assise di Roma ferma il procedimento sul duplice femminicidio e ordina il ricovero dell'imputato in una struttura sanitaria sorvegliata
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La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio.
Controllo continuo
L'imputato dovrà restare ricoverato sotto sorveglianza continua. Nel provvedimento viene specificato che il piantonamento dovrà avvenire "in forma continuativa (h24)". Una misura adottata per garantire sicurezza e monitoraggio costante. Kaufmann resterà nella struttura sanitaria almeno trenta giorni. Al termine del periodo previsto verrà effettuata una nuova valutazione sulle sue condizioni psicofisiche e sulla possibilità di riprendere il processo.