Omicidio Villa Pamphili, processo sospeso per Kaufmann: i giudici dispongono il trasferimento in psichiatria

La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio.